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Квят разбил болид «Формулы-1» в день своего рождения

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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят, которому 26 апреля исполнилось 25 лет, разбил болид во время свободной практики перед Гран-при Азербайджана. Видео произошедшего опубликовано в Twitter-аккаунте F1 Live.

Россиянин врезался в заграждение на седьмом повороте. Как сообщается на странице «Формулы-1» в Twitter, у машины сломалась подвеска. Одной из причин аварии мог стать перегрев передних тормозов. Квят извинился перед командой.

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