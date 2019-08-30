Чемпион «Формулы-1» получил от фаната удар по лицу

Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен столкнулся с пьяным фанатом в паддоке трассы в бельгийском Спа. Об этом сообщает MTV Uutiset.

По словам финна, болельщик вел себя неадекватно. «Он размахивал руками, ударил меня по лицу. Когда я сделал ему замечание, в ответ услышал нечто бессвязное» — рассказал об инциденте сам гонщик.

Гран-при Бельгии стартует 1 сентября. Гонка начнется в 16:00 по московскому времени.

В 2007 году Райкконен стал чемпионом серии «Формулы-1». До этого в 2003 и 2005 годах он занимал вторую строчку. Большую часть карьеры финн провел, представляя команду Ferrari. После сезона-2009 Райкконен покинул «Формулу-1», вернувшись только в 2012 году. Гонщик пробовал себя в других соревнованиях, в частности участвовал в NASCAR.

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