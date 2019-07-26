«Лысого» чемпиона Формулы-1 заподозрили в пересадке волос

Чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмильтона заподозрили в трансплантации волос. Об этом сообщает Daily Mail.

Гонщик выложил в сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором он сушит волосы в ванной отеля и демонстрирует кудрявые локоны. Однако пользователи сети усомнились в естественном происхождении его прически.

«Я вспоминаю, каким лысым он был в 2012 году. Люди, которые говорят, что деньги ничего не значат, врут», — написал один из пользователей. «Приятель, я люблю тебя, ты один из лучших в мире, но у твоих "волос" нечестное преимущество», — согласился с ним другой. Еще один подписчик Хэмильтона решил взять с него пример: «Надо заняться трансплантацией волос, как ты это сделал».

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Другие пользователи возмутились тому, что Хэмильтон пользуется бесплатным шампунем из отеля.

«Если бы я пользовался некачественными шампунями и кондиционерами в отелях, мои волосы начали бы портиться и истончаться», — написал один из пользователей.

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