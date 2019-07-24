Женщины рассказали о хитрых способах скрыть седину

Женщины раскрыли хитрые способы, к которым они прибегают в попытке скрыть седину. Исследование марки средств по уходу за волосами Pantene приводит The Sun.

В опросе приняли участие две тысячи женщин. Некоторые из них признались, что, обнаружив первые седые волосы на своей голове, они выщипывали их пинцетом. Другие заявили, что носят яркие наряды, чтобы с их помощью отвлечь внимание окружающих от своей седины.

Четыре из десяти респонденток закрашивают седину в салонах красоты, а другие предпочитают более быстрый способ решения проблемы, используя тушь для ресниц. Среди принявших участие в опросе были и те, кто из-за седеющих волос бреются налысо.

Материалы по теме Сердцем не стареть Как российское модельное агентство Oldushka борется со стереотипами о возрасте

Исследование показало, что в среднем первый седой волос появляется на голове женщины в возрасте 37 лет. При этом они считают, что быть седой для женщины нормально в 50 лет, а для мужчины — в 40.

В январе поклонники королевской семьи уличили жену принца Гарри Меган Маркл в сокрытии седины. Во время поездки герцогини Сассекской в Белфаст очевидцы заметили, что у нее есть седые волосы. Эксперты утверждают, что Маркл старалась избежать использования краски для волос во время беременности и маскировала седину, особым образом укладывая прическу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!