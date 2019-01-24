Меган Маркл нашла способ скрыть старость

Эксперты уличили жену британского принца Гарри, 37-летнюю герцогиню Сассекскую Меган Маркл в сокрытии седины. Об этом сообщает Mirror.

Во время прошлогодней поездки герцогини Сассекской в Белфаст очевидцы заметили, что у нее есть седые волосы. Теперь эксперты утверждают, что Маркл старается избежать использования краски для волос во время беременности и маскирует седину, особым образом укладывая прическу.

Для того чтобы дольше скрывать отросшие после окраски корни, парикмахеры укладывают волосы волнами, придают им дополнительный объем, заплетают так называемую французскую косу или свободно переплетают локоны, позволяя им лежать с кажущейся небрежностью.

Тем, кто хочет скрыть седину, не рекомендуются гладкие прически, зачесанные на пробор волосы и классическое каре.

Ранее в январе 2019 года герцогиню Сассекскую Меган Маркл в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода. На премьеру новой программы Cirque du Soleil («Цирк дю Солей») в лондонском Альберт-Холле герцогиня пришла в темно-синем платье французского бренда Roland Mouret за более чем 5,5 тысячи долларов, и черных сандалиях на шпильке Stuart Weitzman. На герцогине не было чулок, а ногти на ногах были выкрашены темно-бордовым лаком, что не допускается правилами этикета королевской семьи.

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