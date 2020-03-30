В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом

В команде Red Bull, выступающей в «Формуле-1», собирались организовать тренировочный лагерь для всех пилотов программы, время пребывания в котором стало бы идеальным моментом для заражения гонщиков коронавирусом, сообщает GPT.

По информации источника, в Red Bull планировали заразить гонщиков в ходе сборов, чтобы у тех выработался иммунитет к вирусу. Советник команды Хельмут Марко также заявил, что тренировочный лагерь должен был собрать всех членов программы на время активного распространения коронавируса. «И это был бы идеальный момент, чтобы подхватить инфекцию», — подчеркнул специалист.

В концерн Red Bull входят несколько команд, в том числе Alpha Tauri, за которую выступает россиянин Даниил Квят.

Марко добавил, что все члены Red Bull обладают сильным здоровьем и лагерь помог бы им подготовиться к началу сезона, который обещает быть сложным. «Тем не менее от этой идеи быстро отказались», — заключил советник.

13 марта сообщалось, что старт «Формулы-1» отложили из-за заражения члена команды McLaren коронавирусом. Решение было принято Международной автомобильной федерацией, остальные девять команд согласились с ним.

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