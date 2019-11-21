Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости

Aston Martin Red Bull Racing / YouTube

Механики команды «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing провели пит-стоп в условиях невесомости. Видео опубликовано на YouTube-канале команды.

Специалисты поменяли колеса автомобиля RB1-2005 на высоте более десяти тысяч метров. При резком наборе высоты механики неоднократно оказывались в состоянии невесомости, которое продолжалось около 22 секунд.

Ролик был снят на борту российского Ил-76 МДК. Самолет применяется для подготовки космонавтов для работы в условиях невесомости.

Механики Red Bull дважды демонстрировали рекордную скорость при смене колес на пит-стопе. 19 ноября на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии им удалось выполнить работу за 1,82 секунды. В июле во время Гран-при Великобритании команда уложилась в 1,92 секунды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!