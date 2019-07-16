Команда «Формулы-1» потратила на пит-стоп меньше двух секунд

Механики команды «Формулы-1» Red Bull поменяли колеса на болиде Пьера Гасли за 1,91 секунды, поставив рекорд чемпионата. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте гонки.

Во время Гран-при Великобритании Гасли остановился на пит-стопе, и механики потратили на обслуживание машины менее двух секунд. Команда побила собственный рекорд, установленный в 2013 году на гонке в США. Тогда колеса на машине Марка Уэббера были заменены за 1,92 секунды.

«Формула-1» — самая престижная гоночная серия мира. Действующим победителем чемпионата является британец Льюис Хэмилтон.

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