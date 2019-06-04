Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Слоан Стивенс
Матч окончен
1
:
6
4
:
6
Йоханна Конта
Ролан Гаррос (ж)
Португалия
Завтра
Начало в 21:45 (МСК)
Швейцария
Лига наций УЕФА • Лига A. 1/2 финала
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
6 июня
Начало в 04:00 (МСК)
Торонто Рэпторс
Торонто
НБА - плей-офф • Финал. 3-й матч
Нидерланды
6 июня
Начало в 21:45 (МСК)
Англия
Лига наций УЕФА • Лига A. 1/2 финала
Последние новости
На Украине придумали новое наказание для жителей Донбасса с паспортами России
Режиссер Сарик Андреасян поддержал высмеивающего его BadComedian
Кухни оказались неважны трети покупателей квартир в Москве
В России придумали новый вид алиментов
Найденную в Москве бездомную писательницу из Швеции забрали в полицию
В России нашли «страшное оружие завтрашнего дня»
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Врач рассказала об опасности макарон с сосисками для детей
В «московском Диснейленде» установили самый экстремальный аттракцион 
Новости партнеров

Бывший руководитель «Формулы-1» дал надежду на восстановление Шумахера

Перейти в «Мою Ленту»
Берни Экклстоун

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о состоянии семикратного чемпиона гоночной серии Михаэля Шумахера. Его слова приводит Mirror со ссылкой на трейлер фильма Schumacher.

«Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы», — заявил Экклстоун в трейлере.

Выход фильма запланирован на 5 декабря 2019 года в Германии и Австрии. Съемки проходили при поддержке жены Шумахера Коринны и членов семьи. В картине будет рассказано о жизни и карьере гонщика, а также о его падении во время катания на горных лыжах, которое привело к травме головы.

В декабре 2018 года газета Daily Mail сообщила, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Британское издание выяснило, что гонщик больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. Его реабилитация обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bernie Ecclestone provides glimmer of hope with Michael Schumacher health update
Выздоравливающего Шумахера заметили на Майорке
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младший

Толстый Рокки

На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
18:35Сегодня

Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой

17:47Сегодня

Российский нападающий сравнил футбол в России и Европе

20:1324 мая

Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

Спорт00:0218 мая

Кулак рейха

Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
15:14Сегодня

«Реал» усилился нападающим

19:2024 мая

Олимпийский чемпион напомнил о тревожных моментах в игре российских хоккеистов

15:43Сегодня

Аршавин стал невыездным

Спорт04:08 2 июня

«Так быстро не было даже у меня с женой»

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
13:37Сегодня

Обвинившая Неймара в изнасиловании отпугнула адвокатов

23:3024 мая

Акинфеев предостерег российских фанатов от поддержки иностранных клубов

14:17Сегодня

Новый чемпион заговорил о втором бое против Джошуа

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Врач рассказала об опасности макарон с сосисками для детей
В России придумали новый вид алиментов
Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков
В России захотели учредить звание «Город военно-трудовой славы»
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций
НАТО и Украина проведут учения в Черном море
Мужчина с ножами напал на полицию в Париже
В Испании отложили перезахоронение диктатора-фашиста
США усилят давление на Кубу
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
На Украине придумали новое наказание для жителей Донбасса с паспортами России
Зеленский и глава Еврокомиссии посмеялись над Порошенко
Зеленский передумал по поводу диалога с Россией
Украина отправила на учения НАТО наказанную за трусость бригаду
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»
Крымский мост оставил российский завод без работы
«Желание добиться хайпа»
Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
Трамп решил «подкупить» Великобританию
Apple и Google потеряли десятки миллиардов долларов
Рустам ТарикоБумажный стандарт
Что получат кредиторы банка Рустама Тарико
Все материалы
Силовые структуры
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Росгвардейцев накажут за неспешное открытие ворот перед генералом
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
В России нашли «страшное оружие завтрашнего дня»
Ту-22М3М показали изнутри
Предсказана скорая смерть созданных детей-мутантов
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Бывший руководитель «Формулы-1» дал надежду на восстановление Шумахера
Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой
Российский нападающий сравнил футбол в России и Европе
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
«Реал» усилился нападающим
Аршавин стал невыездным
Все материалы
Культура
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Вы его даже не представляете
 
«До боли реалистичная картина»
 
Пригожин пожаловался на затравившее Алсу поколение блогеров и рэперов
Режиссер Сарик Андреасян поддержал высмеивающего его BadComedian
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон джунглей
Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Пивоварня оскорбила гомосексуалов в сети и лишилась директора
Женщина потратила все накопления ради славы на телевидении и просчиталась
Российского телеведущего обвинили в вымогательстве миллионов у чиновника
BadComedian рассказал о будущем после блокировки канала
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Назван лучший месяц для покупки кроссовок
Сын голливудской актрисы вышел на улицу в образе девочки
Тучную невесту высмеяли за похожее на пижаму платье
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Названы российские авиакомпании с самым вкусным питанием
Глава российской авиакомпании публично усомнился в безопасности SSJ-100
Появилось видео из разгерметизированного российского самолета
Boeing-737 вернется в Москву из-за разгерметизации
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Женщина побаловала себя суши и поранила десны пластиком
Дикие слоны догнали спортсменов и побили хоботом
Агрессивная обезьяна съела утят на глазах у их матери
Ручные крысы заразили девочку смертельно опасной болезнью
Все материалы
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Lamborghini скрестила Huracán с кроссовером Urus
В России новую Toyota Supra оценили дороже соплатформенного BMW Z4
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Кухни оказались неважны трети покупателей квартир в Москве
В России нашли жилье с отрицательной стоимостью
Россиянам пообещали ипотеку под три процента годовых
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
Все материалы