Бывший руководитель «Формулы-1» дал надежду на восстановление Шумахера

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о состоянии семикратного чемпиона гоночной серии Михаэля Шумахера. Его слова приводит Mirror со ссылкой на трейлер фильма Schumacher.

«Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы», — заявил Экклстоун в трейлере.

Выход фильма запланирован на 5 декабря 2019 года в Германии и Австрии. Съемки проходили при поддержке жены Шумахера Коринны и членов семьи. В картине будет рассказано о жизни и карьере гонщика, а также о его падении во время катания на горных лыжах, которое привело к травме головы.

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В декабре 2018 года газета Daily Mail сообщила, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Британское издание выяснило, что гонщик больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. Его реабилитация обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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