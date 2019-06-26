В «Формуле-1» провели самый быстрый пит-стоп

Британская команда Williams стала автором самого быстрого пит-стопа сезона на Гран-при Франции «Формулы-1». Видео появилось в Instagram-аккаунте гоночного чемпионата.

Болид Роберта Кубицы был обслужен за 1,97 секунды, что является лучшим результатом сезона на данный момент. Второй по скорости пит-стоп на Гран-при Франции провели механики Red Bull, обслужив машину Пьера Гасли за 2,18 секунды. Третий результат у механиков Льюиса Хэмилтона из Mercedes — 2,24 секунды.

При этом финишировали пилоты Williams последними: Кубица занял 18-е место, а Джордж Расселл — 19-е.

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