Двукратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию и потерял три колеса

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал в аварию в тестовом заезде перед гонкой «500 миль Индианаполиса». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NTT IndyCar Series.

Испанский гонщик не справился с управлением на повороте и вылетел с трассы. Болид столкнулся с ограждениями по обе стороны дорожного полотна и лишился трех колес — одно отлетело, еще два остались на осях, но были сильно повреждены.

Алонсо в результате аварии не пострадал. Его обследовали в медицинском центре, расположенном на стадионе, и отпустили. Пилот отметил, что инцидент произошел из-за его ошибки: он неправильно оценил уровень сцепления болида с трассой.

Алонсо провел в «Формуле-1» 17 сезонов и выступал за команды Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Он побеждал в чемпионате дважды: в 2005 и 2006 годах.

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