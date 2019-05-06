Бывший чемпион «Формулы-1» рассказал о неуважении Шумахера к соперникам

Бывший чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев рассказал о стиле вождения немецкого пилота Михаэля Шумахера. Его слова приводит Expressen.

«Шумахер совершенно не уважал своих соперников на трассе. Он стал одним из основателей эпохи, в которой постоянно случаются опасные обгоны, вытеснения в поворотах. Сейчас это является неотъемлемой частью гонок», — сказал Вильнев.

По его мнению, при такой тенденции в «Формуле-2» и «Формуле-3» должно случаться по несколько аварий со смертельным исходом в год. Вильнев отметил, что в главной гоночной серии происходит то же самое. Единственным «джентльменом на трассе», не нарушающим правил, он назвал пятикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

Вильнев — чемпион «Формулы-1» 1997 года. Он является единственным в истории канадцем, удостоившимся этого титула.

Шумахер становился чемпионом мира семь раз. В 2013 году гонщик получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения немец впал в кому. Последние годы Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. 15 февраля немецкое издание Bunte сообщало о том, что Шумахер отпраздновал день рождения в кругу семьи на испанской Майорке. Журналисты сочли это еще одним знаком того, что Красный Барон» идет на поправку.

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