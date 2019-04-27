Пилот «Формулы-1» разбил машину и признал себя бесполезным

Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер в Twitter извинился за аварию, в которую он попал во время квалификации Гран-при Азербайджана.

«Никаких оправданий. Я был бесполезен. Сделаю все, чтобы завтра было лучше», — написал Леклер. Также он отдельно попросил прощения у партнеров по команде, которые «заслужили намного большего».

Леклер разбил болид, не сумев пройти узкий поворот. Сессия была приостановлена. 21-летний спортсмен из Монако занимает пятое место в общем зачете чемпионата. По ходу сезона он один раз сумел подняться на пьедестал — на этапе Гран-при в Бахрейне.

26 апреля на трассе в Баку в аварию попал пилот Williams Джордж Расселл. В дно его машины отлетел плохо закрепленный канализационный люк.

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