Пилот «Формулы-1» дал по газам и сломал ногу механику

BoeseBeatsOfficial / YouTube

Пилот команды Ferrari Кими Райконнен не сумел финишировать в гонке «Формулы-1» на Гран-При Бахрейна из-за инцидента на пит-стопе. Видео опубликовано на Youtube-канале BoeseBeatsOfficial.

Механик Франческо Цигарини не успел закончить установку заднего левого колеса до того, как Райконнен нажал на педаль газа. В результате удара колесом сломал Цигарини ногу.

Финский гонщик в итоге выбыл из гонки — болид Райконнена сошел с трассы из-за неисправности с колесом, работу над которым не успели закончить.

Победу на финише праздновал Себастьян Феттель, представляющий Ferrari. Вторым пришел Валттери Боттас из команды Mercedes. Третье место занял также представитель Mercedes Льюис Хэмилтон.

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