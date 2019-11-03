Хэмилтон приблизился к рекорду Михаэля Шумахера

Пилот конюшни Mercedes Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

34-летний британец занял второе место на Гран-при США, и в общем зачете стал недосягаем для ближайшего преследователя, коллеги по команде Валттери Боттаса, выигравшего заезд. Третьим финишировал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso пришел к финишу десятым, но был оштрафован на 5 секунд и откатился на 12-е место.

Британский гонщик вышел на второе место в истории по количеству побед в чемпионате. Ему осталось одно чемпионство до повторения достижения Михаэля Шумахера — на счету «Красного барона» рекордные семь побед.

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