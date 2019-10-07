Гонщик сумел вести машину одной рукой во время соревнований

Немецкий гонщик BMW Тимо Глок сумел вести машину одной рукой во время этапа чемпионата Германии среди легковых автомобилей (DTM). Видео появилось в Twitter соревнований.

В интервью Autosport Глок рассказал, что на втором круге гонки дверь его автомобиля сорвало, и в результате ему пришлось пилотировать машину одной рукой, придерживая другой рукой дверь. В итоге немец занял шестое место.

37-летний Глок выступал в «Формуле-1» с 2008-го по 2012-й. За это время он трижды поднимался на подиум.

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