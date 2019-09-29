Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео

jack_ne_daniels / Instagram

Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.

Мазепин и японский пилот Нобухару Мацусита столкнулись в одном из поворотов и вылетели с трассы в защитный барьер. По информации ТАСС, россиянин смог самостоятельно покинуть болид, Мацусите понадобилась помощь медиков. Отмечается, что оба гонщика не получили переломов.

Победителем гонки стал итальянец Лука Гьотто. На втором месте расположился голландец Ник де Врис, на третьем — британец Каллум Илотт.

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