Гонщик несколько раз перевернулся в воздухе и устроил драку

Американский гонщик серии World of Outlaws Шейн Стюарт устроил драку с соперником Карсоном Маседо. Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.
На одном из поворотов автомобиль Стюарта занесло, и он задел машину Маседо. В результате автомобиль американца взлетел в воздух и совершил несколько кульбитов. После случившегося Стюарт накинулся на Маседо, нанес ему несколько ударов по шлему и попытался вытащить из машины. Драку остановили стюарды.
После восьмого этапа серии Маседо занимает шестое место, Стюарт — седьмое.
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