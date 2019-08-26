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Болельщик выпал на гоночную трассу и едва выжил

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Болельщик выпал на трассу из-за ограждения и чуть не попал под колеса пилота команды Citroen Мэдса Остберга во время ралли Германии. Видео появилось в Twitter-аккаунте гонщика.

Остберг рассказал, что мужчина скатился на трассу в тот момент, когда он проезжал мимо. Гонщик сумел вывернуть руль влево и объехать фаната. «Этому мужчине повезло. Когда он упал, я появился на трассе со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал столкновения», — написал он.

Остберг выступает за Citroen в категории ралли WRC2. В прошедшем сезоне WRC он занял десятое место в общем зачете.

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