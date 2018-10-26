Выживший в страшной аварии пилот показал наполовину парализованное тело

Гонщик серии IndyCar Роберт Уикенс выложил в Twitter видео, на котором показал, как передвигается, будучи наполовину парализованным. По его словам, он далек от прогулок на собственных ногах.

«Сегодня впервые передвигался как паралитик. Верхняя часть тела становится сильнее каждый день. Я показывал видео, на котором были видны небольшие движения ног, но в реальности я далек от того, чтобы ходить на своих двоих. Ни над чем в жизни я не работал так усердно. Дальше — больше», — написал Уикенс.

Пилот в августе во время гонки в США попал в аварию на скорости около 350 километров в час. Его машина взлетела, ударилась об ограду, упала на трассу и совершила несколько оборотов на 360 градусов. Уикенс остался в сознании. Его немедленно доставили в госпиталь, где диагностировали многочисленные переломы, а также повреждение костного мозга. Спортсмену была сделана операция.

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