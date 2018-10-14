Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в ДТП в США во время прямой трансляции в социальной сети Instagram. Видео происшествия опубликовал сам спортсмен.

Инцидент произошел, когда Харитонов ехал на турнир Bellator, где должен был выступать боец Федор Емельяненко. «Сейчас ехали на турнир и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами», — рассказал он ТАСС.

12 октября Сергей Харитонов выступил на турнире Bellator 207. Он нокаутировал американца Роя Нельсона в первом раунде.

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