Российский боец ММА нокаутировал американца на последней секунде раунда

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Роя Нельсона на последней секунде первого раунда в бою на турнире Bellator 207. Видеозапись появилась на YouTube.
Поединок прошел в ночь на субботу, 13 октября, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В конце первого раунда Нельсон, измотанный атаками Харитонова, с трудом защищался и пропустил несколько ударов. Россиянин за пять секунд до конца провел серию ударов и коленом отправил американца в нокаут. В первом раунде ему оставалось простоять одну секунду.
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