Емельяненко раскритиковал российских бойцов и назвал их полуобмороками

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Боец Александр Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал об отсутствии интереса к поединкам с соотечественниками. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да Харитонов (боец MMA Сергей Харитонов —прим. «Ленты.ру») мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег — столько, сколько он за всю свою историю не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов, как Алексей Олейник, и им подобных», — сказал Емельяненко.

По мнению спортсмена, бойцов интересуют только гонорары. «Я принципиально не буду с ними драться. Если хотят — пусть приезжают ко мне на тренировку либо я готов приехать к ним в спортзал и побить их. По их правилам. Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», — добавил он.

18 декабря Емельяненко нокаутировал американца Вирджила Цвикера. После выхода из тюрьмы россиянин провел на профессиональном ринге два боя и одержал две победы.

4 марта Емельяненко встретится с поляком Шимоном Байором, у которого в активе 17 побед и 7 поражений.

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