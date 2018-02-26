Российский боец Харитонов победил американца Бельтрана

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов победил американца Джоуи Бельтрана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Их поединок стал главным событием в рамках турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге. Для 37-летнего россиянина бой стал первым после полугодового перерыва. Бойцы провели в октагоне все три раунда, Харитонов одержал победу единогласным решением судей.

После боя Харитонов похвалил соперника. «Очень тяжелый бой для меня. Молодец Бельтран, держался, выстоял до конца, за это я его уважаю. А мне после травмы было тяжелее, но сейчас понятно, что я ее залечил, и победил. Спасибо вам за поддержку, друзья!» — заявил россиянин.

В турнире также принимал участие другой российский боец Денис Гольцов. Он выиграл поединок с болгарином Атанасом Джанбазовым удушающим приемом.

В прошло Харитонов выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. В его активе 32 поединка, в которых он одержал 26 побед (15 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

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