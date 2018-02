Казахстанский двойник Макгрегора решил выйти на ринг

Each new training session is becoming more and more intense, at the same time each session is becoming easier for me. Yesterday's one-and-a-half hour grappling session in SBG gym was very hard, but it passed in one breath. This is all because it was together with one person who inspired me to move to and give it a shot in MMA. This person's life story had inspired me to move forward with double zeal. Many kids started to believe in themselves only by looking at you, Conor. @thenotoriousmma You are a person of enormous power of will and soul, knowing what obstacles you had to tackle, you still managed to prove to entire world that one creates his own destiny! Huge thanks to you for an opportunity to train together with your team, for an opportunity to show to entire universe that any dream can become true. You know, ones, when I played as your impersonator, I didn't want to be your copy in life, but it imposed an imprint somewhere deep inside me and now I don't have any other options but to win just as you do. I want to win not only in octagon but also in my life. Your words of support have ignited a fire in my soul. May God bless you.🙏 ————— Каждая новая тренировка добавляет оборотов, но даётся мне легче. Вчерашняя полуторочасовая тренировка по борьбе в зале SBG, была очень трудная, но пролетела на одном дыхании. Всё потому, что прошла она с человеком, который смотивировал меня перейти и попробовать себя в ММА. Человеком, чья жизненная история вдохновила меня двигаться вперёд с удвоенным рвением. Конор, @thenotoriousmma глядя на тебя, многие мальчишки начинают верить в себя. Ты человек невероятной силы воли и духа и, зная, через какие трудности тебе пришлось пройти, ты всё таки сумел показать всему миру, что свою судьбу человек творит сам! Огромное тебе спасибо за возможность показать всему миру, что любая мечта достижима. Знаешь, однажды, сыграв твоего двойника, я не хотел быть твоей копией в жизни, но это наложило отпечаток на меня где-то внутри и теперь я просто обязан выигрывать, как это делаешь ты. Выигрывать не только в октагоне, а выиграть по жизни. А твои слова поддержки ещё больше разожгли огонь в моей груди. Да хранит тебя Всевышний!🙏

