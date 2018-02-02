Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обозначил круг соперников, с которыми он желает встретиться в следующем бою. Слова спортсмена приводит Bleacher Report.

«Сейчас я веду переговоры с потенциальными соперниками. У нас есть много вариантов. Есть временный чемпион в легком весе (Тони Фергюсон — прим."Ленты.ру"), есть непобедимый дагестанец (Хабиб Нурмагомедов — прим. "Ленты.рУ") и, возможно, большой турнир в России. Конечно, возможен третий поединок с Нейтом Диасом. Ну, и, конечно, бой с Флойдом Мэйуэзером тоже здесь», — заявил Макгрегор.

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По его словам, если Мэйуэзер не перейдет в ММА, то это будет преследовать его до конца жизни. «Я говорил, что перейду в бокс, и сделал это. Теперь настало его время», — отметил ирландец.

Макгрегор 17 января лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, который он завоевал в ноябре 2016-го. По сообщениям СМИ, пояс будет разыгран в бою между Нурмагомедовым и Фергюсоном, запланированном на 7 апреля.

Ирландец прервал карьеру в ММА ради боя с Мэйуэзером-младшим по правилам бокса. В августе американец нокаутировал соперника, одержав 50-ю победу в 50 поединках.

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