Двукратную олимпийскую чемпионку парализовало

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту на треке немка Кристина Фогель рассказала, что оказалась парализованной после падения на тренировке. Слова спортсменки приводит Der Spiegel.

«Это ужасно. Другими словами это не описать. Я больше не могу ходить. Но чем раньше примешь ситуацию, тем раньше научишься с ней справляться. Сразу после аварии я увидела, как кто-то отходит с моей обувью. Но я не чувствовала, как ее сняли. Сразу поняла, что теперь парализована и больше ходить не смогу», — рассказала Фогель.

Она упала на тренировке в немецком городе Котбус и получила тяжелую травму позвоночника. В Берлине ей сделали несколько операций.

Первое олимпийское золото немка завоевала в 2012 году, выиграв в составе сборной командный спринт. Четыре года спустя она первенствовала в индивидуальном спринте, а в командном стала третьей. Также на ее счету 11 золотых медалей чемпионатов мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!