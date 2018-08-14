Советский олимпийский чемпион по футболу попал в больницу в тяжелом состоянии

Олимпийский чемпион 1956 года, советский футболист Алексей Парамонов попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом рассказал его друг Михаил Захаров, слова которого приводит «Р-Спорт».

«Наш ветеран плох: ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что накапливается жидкость в легких, почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9 процента», — сообщил Захаров.

По его словам, в больницу его привезли из пансионата ветеранов труда, куда он был доставлен 22 июля. До этого с его здоровьем не было больших проблем, Парамонов даже присутствовал на матче открытия чемпионата мира 2018 года, куда его пригласил президент ФИФА Джанни Инфантино.

21 февраля Алексею Парамонову исполнилось 93 года. В годы карьеры он выступал за московский «Спартак», с которым четыре раза становился чемпионом страны. Играл на позиции нападающего и полузащитника. В 1956 году стал победителем футбольного турнира Олимпиады в Мельбурне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!