Горнолыжница из США разогналась до 100 километров в час и вылетела с трассы

Американская горнолыжница Линдси Вонн вылетела с трассы во время заезда на чемпионате мира в Оре (Швеция). Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.

Вонн проходила дистанцию в супергиганте. На одном из участков она разогналась до скорости около 100 километров в час и влетела во флажок, из-за чего упала и полетела за пределы трассы. Американка не получила серьезных повреждений и самостоятельно смогла подняться и уйти.

Для Вонн этот турнир станет последним в карьере. Она является самой титулованной американкой в горнолыжном спорте. В 2010 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой, также она четыре раза выигрывала Кубок мира.

В октябре 2017-го горнолыжница обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS). Она хотела принять участие в соревнованиях вместе с мужчинами. «Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — заметила тогда Вонн. Однако посоревноваться против мужчин ей не удалось.

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