Олимпийская чемпионка по горным лыжам захотела соревноваться с мужчинами

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 американка Линдси Вонн обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой об участии в этапе Кубка мира в Лейк-Луизе (США) в мужских соревнованиях по скоростному спуску. Об этом сообщает Inside The Games.

«Это то, что я хочу сделать для себя. Если я могу тренироваться с мужчинами, почему мне нельзя соревноваться с ними? Я выиграла множество гонок среди женщин, почему не могу перейти на следующий уровень? Мужская команда — следующий уровень, это факт. Хочу выступать там, где нужно выкладываться по максимуму», — заявила спортсменка.

FIS готова рассмотреть этот вопрос на предсезонном заседании в Цюрихе 3 или 4 октября.

32-летняя Вонн является самой титулованной американской спортсменкой в истории горнолыжного спорта. Она побеждала на этапах Кубка мира 59 раз. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере она завоевала золото в скоростном спуске, а в супергиганте стала бронзовым призером.

