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Пилот Ferrari оценил роль масла в успехе команды

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Шарль Леклер

Пилот Ferrari Шарль Леклер оценил роль масла и бензина Shell в успешных выступлениях команды в «Формуле-1». Слова гонщика, дававшего пресс-конференцию в преддверии Гран-при России, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«В первую очередь, чувствуешь разницу в производительности [при использовании масла и бензина лучшего качества]. Чем быстрее едет автомобиль, тем интереснее и приятнее им управлять. А по итогам сезона понимаешь важность уже другого аспекта — надежности. Ведь за лишнюю замену двигателя можно получить штрафы, а это никому не нужно» — отметил Леклер.

Руководитель автоспортивного подразделения Shell по разработке масел для «Формулы-1» Йохен Лах согласился с Леклером и сделал акцент на том, что одной из главных функций моторного масла является защита двигателя. «Это особенно важно при учете того, что двигателей за сезон можно использовать всего три (с сезона-2018 в «Формуле-1» действует правило, согласно которому один пилот может использовать три двигателя за чемпионат, — прим. "Ленты.ру"). Но помимо защиты крайне важно, чтобы масла помогали двигателю работать максимально продуктивно», — сказал Лах.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто рассказал о том, что партнерство помогает команде подстраиваться под изменяющиеся условия. «Новые правила требуют повышения ресурса двигателей, и нам нужно подстраиваться под новые условия. Гоночные двигатели нуждаются в особой защите и сокращении трения. Поэтому наше партнерство направлено на разработку продуктов, которые могли бы с успехом отвечать этим потребностям», — заявил Бинотто.

В данный момент Леклер занимает третье место в личном зачете «Формулы-1» нынешнего сезона. Лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, на второй строчке располагается его партнер по команде Валттери Боттас.

Всего за время сотрудничества Ferrari с англо-голландским концерном команда выиграла 12 чемпионских титулов и 10 раз побеждала в Кубке конструкторов.

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