Квят и еще пятеро гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на одно колено

Шестеро пилотов «Формулы-1», среди которых россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri, отказались вставать на колено перед стартом гонки на Гран-при Австрии. Видео эпизода размещено в официальном аккаунте гоночной серии в Twitter.

Акция была посвящена борьбе с расизмом. Помимо Квята, на колено также не вставали гонщики Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци Карлос Сайнс из McLaren, Макс Ферстаппен (Red Bull) и Шарль Леклер (Ferrari).

Ранее Ферстаппен и Леклер анонсировали отказ от участия в акции. При этом пилоты отметили, что уважают выбор коллег.

Гонка завершилась победой Валттери Боттаса из Mercedes. Квят не смог добраться до финиша.

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