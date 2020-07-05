Гонщик «Формулы-1» отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом

Голландский гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, заявил, что не будет вставать на колено перед стартом сезона. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

Ферстаппен заявил, что каждый имеет право выражать собственное мнение таким способом, который подходит ему самому. «Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю выбор каждого пилота», — написал Ферстаппен. Он добавил, что выступает за равенство и поддерживает борьбу с расизмом.

Аналогичное мнение высказал Шарль Леклер, выступающий за Ferrari. Он назвал акцию «формальным жестом».

Гран-при Австрии проходит на трассе Red Bull Ring в Шпильберге. Гонка запланирована на 5 июля.

Ранее сообщалось, что почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о расизме. Он посчитал, что протестующие зачастую заходят слишком далеко, в частности, круша памятники.

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