Американский рапирист встал на колено ради борьбы с «ненавистным президентом»

Американский рапирист Рейс Имбоден встал на одно колено во время исполнения гимна США на церемонии награждения на Панамериканских играх. Мотивы своего поведения спортсмен объяснил на странице в Instagram.

«Мою гордость ущемили из-за многочисленных недостатков моей страны. Это расизм, торговля оружием, жестокое обращение с мигрантами и ненавистный президент. Сегодня я решил пожертвовать торжественным для себя моментом на подиуме, чтобы привлечь внимание к требующим решения вопросам», — написал спортсмен.

Панамериканские игры-2019 проходили в Перу с 26 июля по 11 августа. Имбоден завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях и выиграл золото в командном турнире.

20 января 2017 года в должность президента США вступил Дональд Трамп. Ближайшие выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.

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