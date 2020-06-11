Игроки и тренер «Арсенала» встали на колени в память о погибшем Флойде

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета вместе с игроками встал на колено в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде. Фото размещено на странице клуба в Twitter.

Футболисты вышли на поле стадиона «Эмирейтс» в майках с лозунгами против расизма. Фото сопроводили хештегом #BlackLivesMatter, который используют участники протестов.

Ранее российская олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова порассуждала о массовых беспорядках в США из-за гибели Флойда. Она рассказала, что ситуация переросла в хаос. Гимнастка также заявила, что не понимает, о каком притеснении говорят афроамериканцы. «Среди них огромное количество богатых, влиятельных и известных людей. Уже и президент был афроамериканец!» — отметила она.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. После этого десятки городов США охватили акции протеста.

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