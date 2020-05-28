Названа дата возобновления АПЛ

Первенство Английской премьер-лиги (АПЛ) должно возобновиться 17 июня. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в этот день пройдут две перенесенные встречи, в которых «Астон Вилла» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» примет «Арсенал». Первый полноценный тур после паузы будет сыгран в выходные, которые начнутся 20 июня.

Руководство АПЛ рассчитывает завершить чемпионат к 1-2 августа. Финал Кубка Англии запланирован на 8 августа.

Чемпионат Англии, как и многие другие европейские первенства, был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы сыграно 29 туров, турнирную таблицу с 25-очковым отрывом возглавляет «Ливерпуль».

16 мая после паузы стартовала немецкая Бундеслига. Ряд других европейских первенств, включая чемпионаты Испании и Италии, планируется начать в июне. На 21 июня запланировано возобновление Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

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