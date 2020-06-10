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Российская олимпийская чемпионка порассуждала о происходящем в США беспределе

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Фото: @karolisha.s

Российская олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова в Instagram порассуждала о массовых беспорядках в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Ситуация переросла в абсолютный хаос и беспредел, где по итогу люди не отстаивали свои права, а громили культурное достояние, грабили и убивали людей и даже не попытались адекватно высказать свою позицию», — посчитала Севастьянова. Она добавила, что проблему надо было решать законным путем.

Гимнастка также заявила, что не понимает, о каком притеснении говорят афроамериканцы. «Среди них огромное количество богатых, влиятельных и известных людей. Уже и президент был афроамериканец! О каком притеснении речь? Это как в поговорке "плохому танцору кое-что мешает"», — подытожила она.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения. После этого десятки городов США охватили акции протеста.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье. На ее счету также две победы на чемпионате Европы.

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