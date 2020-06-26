Бывший руководитель «Формулы-1» назвал чернокожих расистами

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о расизме. Его слова приводит CNN.

Экклстоун посчитал, что протестующие зачастую заходят слишком далеко, в частности, круша памятники. «Во многих случаях чернокожие люди могут быть в большей степени расистами, чем белые. То, что сейчас протестующие пытаются разрушать все эти памятники, — полная глупость. Лучше бы привели туда детей и рассказали, почему этим людям поставили памятники и что они сделали в жизни», — заявил бывший руководитель «Формулы-1».

С конца мая в десятках городов США, а также в Европе проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе. Протесты в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников.

Экклстоун руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет. Он покинул пост в январе 2017 года.

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