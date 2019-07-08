Путина захотели видеть главой Европы

Президент России Владимир Путин мог бы управлять Европой более эффективно, чем нынешние главы европейских государств. Соответствующее мнение выразил почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун в интервью The Times.

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Он отметил, что в Евросоюзе недостает сильных лидеров, поэтому «хуже быть не может». К тому же, по словам Экклстоуна, Путин всегда выполняет свои обещания и делает то, что говорит. Британский бизнесмен назвал главу государства «хорошим парнем».

Экклстоун отказался верить в обвинения в причастности российского лидера к отравлению в Солсбери. «Он этого не делал. Он был бы слишком занят, чтобы беспокоиться о подобного рода вещах», — заявил он, назвав все претензии к главе государства выдумкой. Отвечая на вопрос журналиста о присоединении Крыма к России, почетный президент «Формулы-1» заметил, что Путин лишь хотел объединить страну.

Экклстоун заключил, что симпатизирует руководителю России и готов его защитить. «Если бы у кого-то был пулемет, и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним», — подчеркнул он, добавив, что глава государства никогда не делал чего-либо, что не приносило людям пользу. Он пояснил, что не верит в идеи демократии, и ему ближе власть диктаторов.

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