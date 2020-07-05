Валуев объяснил отказ Квята вставать на одно колено перед гонкой «Формулы-1»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев объяснил отказ российского пилота команды «Формулы-1» Alpha Tauri вставать на одно колено в знак протеста против расизма. Об этом сообщает Sport24.

По мнению боксера, подобные жесты уместны в отношении флага, страны, родины или родителей. Кроме того, преклонение колена может быть воспринято как признание вины в чем-либо.

«Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он не сделал», — рассказал Валуев.

Депутат также добавил, что выступает против любых проявлений расизма, но не видит никакой связи между демонстрацией этой позиции и преклонением колена.

Квят вместе с пятью другими пилотами команд «Формулы-1» не стал вставать на одно колено перед гонкой на Гран-при Австрии. Победу в заезде одержал Валттери Боттас из Mercedes. Россиянин не смог добраться до финиша.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!