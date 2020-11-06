Тренер ЦСКА назвал причину провала российских клубов в еврокубках

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причину провала российских клубов в еврокубках. Его слова приводит Sport24.

«На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате России. Тогда в еврокубках будет проще», — посчитал Гончаренко. При этом тренер добавил, что всем российским командам предстоит сыграть по три матча в еврокубках, а это значит, что еще рано отчаиваться.

Ранее ЦСКА проиграл голландскому «Фейеноорду» в третьем туре группового этапа Лиги Европы со счетом 1:3. Три мяча армейцы пропустили за девять минут. ЦСКА набрал два очка в трех матчах турнира и опустился на последнее место в группе К.

Таким образом, российские клубы за три тура еврокубков не одержали ни одной победы. У петербургского «Зенита» и «Краснодара» по одному очку в Лиге чемпионов. У «Локомотива» — два балла.

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