ЦСКА одержал выездную победу и вышел на первое место в РПЛ

ЦСКА на выезде обыграл «Ротор» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Единственный гол в составе победителей в концовке первого тайма забил Алан Дзагоев.

Победа позволила ЦСКА набрать 28 очков и выйти на первое место в РПЛ. «Ротор» имеет в активе шесть очков и находится на 15-й позиции.

В следующем туре ЦСКА 8 ноября на своем поле примет «Ростов». «Ротор» днем раньше на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».