«Ростов» в меньшинстве обыграл «Спартак» благодаря голу Мамаева

«Ростов» на выезде обыграл «Спартак» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей в первом тайме голом отметился Павел Мамаев. В концовке второй половины игры «Ростов» остался в меньшинстве: с поля был удален Деннис Хаджиадунич.

Победа позволила «Ростову» набрать 23 очка и выйти на четвертое место. «Спартак» с 27 очками остается на первой позиции в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» 7 ноября на выезде сыграет с «Уралом». «Ростов» днем позже на чужом поле встретится с ЦСКА.