«Спартак» оcкорбила шутка об отрубании головы главному тренеру

Московский «Спартак» оскорбила шутка в отношении главного тренера команды Доменико Тедеско, прозвучавшая на канале «Коммент.Шоу» в YouTube. Об этом Telegram-каналу K/On/Off рассказал директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

По словам представителя команды, подобный юмор красно-белые считают недопустимым. Шутка была озвучена комментатором телеканала «Матч ТВ» Денисом Казанским, которого «Спартак» попросит принести публичные извинения. Кроме того, москвичи планируют обратиться к руководству «Матч ТВ» с просьбой оценить поведение своего сотрудника.

Шутка, оскорбившая «Спартак», звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева». Шоу появилось в сети в пятницу, 30 октября.

Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября 2019 года. В нынешнем сезоне команда после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует в турнирной таблице.