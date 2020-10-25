Кокорина упрекнули в алчности

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин упрекнул в алчности форварда «Спартака» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, нападающий летом мог перейти в стан бело-голубых, однако трансфер сорвался по финансовым причинам. «Кокору я знаю с 17 лет. Надо иногда цену себе знать, и все будет нормально. Надо любить футбол, а не деньги», — добавил Степашин.

Форвард перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт с москвичами по схеме «3 плюс 1». В нынешнем сезоне Кокорин провел четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Кокорин — воспитанник «Динамо». За бело-голубых игрок выступал с 2008 по 2015 год. Вместе с клубом форвард в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата России.