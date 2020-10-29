Представителя «Ахмата» наказали за избиение судьи после футбольного матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту с избиением судьи после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» представителем грозненского клуба. Об этом сообщает «Российская Газета».

Грозненцы проведут ближайшие пять матчей без зрителей. Кроме того, на клуб наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Сотрудник «Ахмата» также был наказан: мужчина не имеет права заниматься связанной с футболом деятельностью в ближайшие три года.

Подвергшийся нападению со стороны представителя «Ахмата» арбитр Богдан Головко заявил, что после финального свистка к нему с трибуны спустился человек и выразил недовольство судейством. Он подчеркнул, что нападавший не имел никаких отличительных знаков и не походил на представителя клуба.

23 октября в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили о нападении на Головко со стороны представителя «Ахмата». В своем официальном заявлении грозненский клуб сообщил, что на судью напал не сотрудник клуба, а болельщик.