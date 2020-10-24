Избитый после матча между «Спартаком» и «Ахматом» судья рассказал о случившемся

Главный судья матча молодежного первенства России между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» Богдан Головко рассказал об избиении. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный».

Головко заявил, что после финального свистка к нему с трибуны спустился человек и выразил недовольство судейством. Он добавил, что нападавший не имел отношения к «Ахмату». «На нем не было никаких отличительных знаков или атрибутики клуба», — подчеркнул арбитр.

23 октября стало известно о нападении на Головко со стороны представителя «Ахмата». В грозненском клубе заявили, что нападавший не имеет отношение к команде. Уточнялось, что виновником случившегося является болельщик клуба, а сотрудники безопасности грозненцев увели нападавшего.

Матч между молодежными командами «Спартака» и «Ахмата» в Грозном завершился вничью. В концовке встречи Головко удалил одного из игроков чеченской команды. Оба коллектива лидируют в группе A, имея в активе по 14 очков.