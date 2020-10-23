В «Ахмате» опровергли избиение судьи представителем клуба

В грозненском «Ахмате» отреагировали на информацию об избиении судьи Богдана Головко после матча молодежных команд. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении клуба опровергли нападение на судью со стороны представителя «Ахмата». Отмечается, что виновником инцидента является болельщик клуба, а сотрудники безопасности грозненцев увели нападавшего.

Ранее в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили о нападении на Головко со стороны представителя «Ахмата». Лига собирается организовать расследование инцидента.

Матч между молодежными командами «Спартака» и «Ахмата» в Грозном завершился вничью. В концовке встречи Головко удалил одного из игроков чеченской команды. Оба коллектива лидируют в группе A, имея в активе по 14 очков.