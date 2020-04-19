Футболист сборной Украины попытался избить судью

Защитник брестского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди едва не напал на судью после матча чемпионата Белоруссии против «Витебска». Об этом сообщает BetNews365.

На 85-й минуте 32-летний украинец заработал прямую красную карточку за нарушение в своей штрафной площади. Игрок «Витебска» реализовал пенальти, обеспечив своей команде победу с минимальным счетом.

После матча Хачериди в агрессивной форме предъявлял претензии арбитру встречи Сергею Чистову. Отмечается, что украинец попытался избить судью и угрожал ему расправой. Скандальное поведение может послужить поводом к разрыву контракта с игроком со стороны брестского «Динамо».

Хачериди присоединился к клубу из Бреста в октябре 2019-го. До этого футболист выступал за греческий ПАОК. Большую часть карьеры защитник провел в киевском «Динамо».

В состав сборной Украины Хачериди вызывается с 2009 года. На его счету 51 матч и три забитых мяча.

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