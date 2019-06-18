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Футболист сборной Украины допустил переезд в Россию

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Евгений Хачериди

Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди признал, что рассмотрел бы предложение из России. Об этом он рассказал в беседе на YouTube-канале «Зе Интервьюер».

Хачериди не стал осуждать бывшего партнера по сборной Украины Ярослава Ракицкого, который перешел в санкт-петербургский «Зенит» в начале 2019-го и лишился места в национальной команде. «Ракицкий имеет право играть там, где хочет», — заявил он.

Сам 31-летний игрок обороны отметил, что пока не получал предложений из российских клубов. Однако он заявил, что принял бы его, если бы не было других вариантов. «А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить», — заключил Хачериди.

Украинец перешел в ПАОК в 2018-м. При этом ему не удалось закрепиться в составе греческого клуба. В сезоне-2018/2019 на счету Хачериди только три матча в чемпионате Греции. В том же интервью защитник заявил, что вероятнее всего покинет клуб.

Хачериди известен по выступлениям за киевское «Динамо». В составе столичного клуба он трижды становился чемпионом Украины. Также в его активе 51 матч за национальную команду и отметился тремя забитыми мячами.

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